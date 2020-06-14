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Помпео: Россия должна прекратить репрессии и вернуть Крым Украине

Новости » Политика     14.06.2020 - 10:32
Помпео: Россия должна прекратить репрессии и вернуть Крым Украине
Фото: Майк Помпео (РБК-Украина)

Помпео подчеркнул, что Крым - это Украина

Российская Федерация должна прекратить репрессии в оккупированном Крыму и вернуть полуостров Украине. Вашингтон также призывает Москву освободить политзаключенных украинцев.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает пресс-служба Госдепа в Facebook.

"Россия должна прекратить репрессии против тех, кто выступает против ее оккупации, освободить несправедливо заключенных украинцев и вернуть полный контроль над полуостровом Украине. Крым - это Украина", - заявил Помпео.

Отметим, заявление Помпео прозвучало на фоне того, что Европейский союз готовится продлить так называемый "крымский пакет" санкции против России.

Напомним, ранее сообщалось, что лидеры Евросоюза могут продлить санкции за аннексию Крыма на следующей неделе; ожидается, что в ближайшие дни пройдет саммит ЕС в режиме видеоконференции.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к Брюсселю с призывом усилить давление на Россию за грубые нарушения прав человека и международного права в Крыму; в частности, оккупационные власти намерены провести так называемый референдум по поправкам в конституцию РФ и на украинском полуострове.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Российская ФедерацияКрымМайк Помпео
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