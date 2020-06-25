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Росія утримує майже 100 українських політв'язнів з Криму

Новини » Політика     25.06.2020 - 15:21
Росія утримує майже 100 українських політв'язнів з Криму
Фото: прапор кримськотатарського народу (РБК-Україна)

Більшість політв'язнів - кримські татари

На сьогодні Україні відомо про майже сотню незаконно утримуваних російською владою жителів окупованого Криму. Більшість з них складають кримські татари.

Про це заявив постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич, повідомляє Офіс президента України.

За даними постійного представництва України, наразі 94 українських політв'язнів перебувають на території Росії та окупованого Криму. Близько 70 політв'язнів - це представники кримськотатарського народу.

Кориневич зазначив, що питання звільнення українських політв'язнів постійно порушується українською владою на міжнародному рівні.

"І, на нашу думку, справді важливо прийняти законодавче регулювання й ухвалити закон, який би стосувався гарантій соціального і правового захисту з боку держави політичних в’язнів, полонених та їхніх сімей", - додав він.

Нагадаємо, український омбудсмен заявляла, що Росія посилює тиск на українських політв'язнів через введені проти неї санкцій.

Крім того, звільнити українських політв'язнів та припинити окупацію Криму закликали Росію в американському Держдепартаменті.

Додамо, на початку червня російські силовики затримали кримського татарина, який раніше відмовився співпрацювати з ФСБ у справі проти політв'язня Енвера Сейтосманова.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Кримполитзаключенные в РФ
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