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РФ усиливает давление на украинских политзаключенных в ответ на санкции, - Денисова

Новости » Политика     17.06.2020 - 19:51
РФ усиливает давление на украинских политзаключенных в ответ на санкции, - Денисова
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

По ее словам, 29 политзаключенных страдают от нарушения их прав

Россия усиливает физическое и психологическое давление на украинских политзаключенных в ответ на санкции, введенные против нее. Этим страна в очередной раз нарушает международное и российское законодательство.

Об этом в Facebook сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, 29 незаконно удерживаемых граждан Украины страдают от нарушения их прав

"В ответ на международные санкции РФ усиливает издевательства над незаконно удерживаемыми гражданами Украины - отказывает украинским дипломатам в посещении наших сограждан и продолжает физическое и психологическое давление, чем в очередной раз нарушает международное и российское законодательство", - заявила Денисова.

Она отметила, что Россия должна придерживаться взятых на себя международных обязательств по обеспечению прав украинских политзаключенных.

Ранее РБК-Украина писало, что осужденных в РФ политзаключенных Абдуллаевых держат в штрафных изоляторах.

Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом заявил, что процесс следующего взаимного освобождения пленных пока заторможен.

Также сообщалось, что Россия обостряет ситуацию на Донбассе в попытках снять санкции.

Отметим, на прошлой неделе послы стран-членов Евросоюза одобрили продление санкций против России за аннексию Крыма еще на год.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Денисоваполитзаключенные в РФСанкции
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