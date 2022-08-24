Россия ударила по поезду в Днепропетровской области: много погибших и раненых

Оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области. Сообщается о 15 погибших и 50 раненых.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеотрансляцию заседания Совбеза ООН.