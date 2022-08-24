Россия ударила по поезду в Днепропетровской области: много погибших и раненых

Оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области. Сообщается о 15 погибших и 50 раненых.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеотрансляцию заседания Совбеза ООН.
"Я получил информацию о том, что российским ракетным ударом по Днепропетровской области по железнодорожной станции, прямо по вагонам на станции Чаплино, прямо по вагонам... По состоянию на данный момент убиты по меньшей мере 15 человек, около 50 - ранены. Спасатели работают, но, к сожалению, количество людей еще может возрасти", - заявил глава государства.
Напомним, сегодня российская ракета попала в частный дом в Синельниковском районе Днепропетровской области. В результате атаки погиб 11-летний ребенок.
Также сообщалось, что сегодня российские войска нанесли ракетный удар по военной инфраструктуре в Миргороде Полтавской области.
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