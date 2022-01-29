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Росія після навчань частково відводить війська від України

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Москва, Субота 29 січня 2022 14:43
Росія після навчань частково відводить війська від України Фото: російські військові завершили перевірку боєготовності (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Юлія Бойко

Російська Федерація після навчань у Західному військовому окрузі (ЗВО) частково відводить війська від України. Військовослужбовці направляються в пункти постійної дислокації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.

За словами командувача військами Олександра Журавльова, планова перевірка бойової готовності в ЗВО завершилася.

"У нас тривають планові заходи бойової підготовки на полігонах. Попереду цілий комплекс заходів, включаючи двосторонні тактичні навчання із залученням авіації та систем ППО", - зазначив він.

До пунктів постійної дислокації відводяться передові загони інженерних підрозділів і радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ). Авіація, задіяна в ході перевірки, теж повернулася на аеродроми базування.

За даними "Інтерфаксу", мова йде про перевірку бойової готовності, яка стартувала 25 січня. У ній було задіяно понад 1 000 військових Першої танкової армії та близько 100 одиниць військової техніки.

Нагадаємо, за оцінками РНБО України, Росія стягнула на кордон близько 109 тисяч військових, яких супроводжують ще 10-11 тисяч додаткових військовослужбовців.

Україна і країни Заходу вважають, що це свідчить про підготовку вторгнення Росії, але Москва заперечує такі плани і називає неприйнятною навіть думку про війну з Україною.

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