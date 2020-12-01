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Лачинский район переходит под контроль Азербайджана

Нагорный Карабах, Вторник 01 декабря 2020 10:45
Лачинский район переходит под контроль Азербайджана
Фото: двор (twitter.com AvinyanTigran фото Areg Balayan)
Автор: Андрей Козловский

Министерство обороны Азербайджана сообщило о колоннах военной техники, которые успешно зашли в Лачинский район в Нагорном Карабахе. Из района вышли все войска Армении.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, подразделения Азербайджанской Армии 1 декабря вошли в Лачинский район", - говорится в сообщении министерства.

Напомним, в начале ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе.

После этого 20 ноября в рамках мирного соглашения под контроль Азербайджана перешел Агдамский район, который граничит с Нагорным Карабахом.

Кроме того, 25 ноября Кельбаджарський район, прилегающий к Нагорному Карабаху, перешел под контроль Азербайджана.

Также РБК-Украина писало, что жители Лачинского, Кельбаджарского, Агдамского районов перед тем, как покинуть территории, сжигают свои дома, магазины и другие сооружения.

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