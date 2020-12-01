Росія та Туреччина спільно контролюватимуть перемир'я в Нагірному Карабасі

Фото: наслідки бойових дій в Нагірному Карабасі (twitter.com HikmetHajiyev)

Російська Федерація та Туреччина сьогодні, 1 грудня, домовилися про створення спільного центру по контролю за дотриманням режиму припинення вогню в Нагірному Карабасі. Центр буде розміщено на території Азербайджану.

Про це на брифінгу повідомив представник Міністерства оборони Росії.

"Між оборонними міністерствами Росії та Туреччини досягнута угода про розгортання та функціонування спільного російсько-турецького центру по контролю за дотриманням перемир'я", - заявив представник відомства.

У російському міністерстві уточнили, що кількість російського та турецького персоналу в центрі по контролю за перемир'ям буде рівнозначною.

Нагадаємо, цього року між Вірменією та Азербайджаном поновилися бої за Нагірний Карабах. В ході війни Азербайджану вдалося повернути майже всю територію, яка була окупована Вірменією. В результаті Єреван був змушений підписати угоду з Азербайджаном про завершення війни. Угода передбачала введення російських миротворців та створення центру по контролю за перемир'ям.

Як писало РБК-Україна, Туреччина та Росія сперечалися щодо спостережного пункту в Нагірному Карабасі, адже Анкара наполягала, що він має бути окремим.

Додамо, сьогодні під контроль Азербайджану перейшов Лачинський район в Нагірному Карабасі. Перед цим з району були виведені всі вірменські військовослужбовці.