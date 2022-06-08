Россия и Турция начали переговоры о разблокировке портов Украины: что известно

Визит Лаврова приходится на то время, когда ожидается скорейшая поставка российско-украинского зерна на мировые рынки.

Россия и Турция

Ожидается, что переговоры завершатся около 11:50, после чего министры проведут совместную пресс-конференцию.

Предыстория

Украина является одним из самых крупных экспортером пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла в мире. С начала полномасштабного вторжения России были заминированы украинские порты в Черном море, в связи с чем Украина не может продавать зерно за рубеж в больших количествах.

В настоящее время в Украине храниться около 90 млн тонн аграрной продукции, которые невозможно экспортировать из-за перекрытых путей доставки и портов. Еврокомиссия предложила ввести новые наземные маршруты экспорта зерна из Украины грузовиками и грузовыми поездами. Рассматриваются варианты вывоза зерна по суше, по железной дороге, по Дунаю.

В то же время российские войска начали массово вывозить украинское зерно через Крым в Россию со временно оккупированных территорий. В частности, Мариуполя, Запорожской и Херсонской областей. После этого они перепродают зерно в другие страны, подделывая документы о стране производителе.

В свою очередь США направили письма правительствам более 14 стран по предупреждению о том, чтобы они не покупали у России похищенное в Украине зерно.

В то же время президент РФ Владимир Путин гарантировал разблокировку украинских портов для вывоза продовольствия, однако украинские чиновники уверены, что обещание руководитель Кремля не сдержит.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украине необходимо получить гарантии от ООН и третьих стран для вывоза зерна из портов страны. Гарантий исключительно Кремля маловато.

Позже российские СМИ сообщили, что Турция вместе с Россией и Украиной якобы согласовали дорожную карту вывоза зерна из Одессы. Но американское издание Bloomberg рассказало, что Украина не принимала в этом участия. Однако, по словам президента Владимира Зеленского, Украина не участвовала в создании плана.

Кража Россией украинского зерна может привести к ухудшению продовольственного кризиса.