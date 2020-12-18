Россия цинично использовала COVID-19 для наступления на права человека в Крыму, - Украина в ООН

Фото: Эмине Джапарова (РБК-Украина)

Россия цинично использовала пандемию коронавируса для наступления на права человека в оккупированном Крыму. В то же время, РФ игнорирует выполнение предусмотренные международным гуманитарным правом обязанности государства-оккупанта по защите гражданского населения.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время выступления в рамках диалога в Совете ООН по правам человека.

Джапарова отметила, что оккупационная власть в Крыму продолжает преследования активистов, осуществляет новые произвольные аресты и сфабрикованные приговоры.

Она также отметила, что на полуострове игнорируют дефицит медицинских мощностей для сдерживания пандемии, вместо карантинных действий осуществляют призыв в армию и военные пропагандистские мероприятия.

"Это обыденная реальность оккупированных территорий", - подчеркнула украинский дипломат.

Она также добавила, что особенно обеспокоена судьбой политзаключенного Теймура Абдуллаева, больного на коронавирус, которого российские оккупанты держат в штрафном изоляторе.

Напомним, Генеральная ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина".

РБК-Украина писало, что Россия продолжает нарушать права человека в оккупированном Крыму. Около 100 граждан Украины незаконно удерживают на территории полуострова по политически мотивированных обвинениях.