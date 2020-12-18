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Росія цинічно використала COVID-19 для наступу на права людини в Криму, - Україна в ООН

П'ятниця 18 грудня 2020 23:47
Росія цинічно використала COVID-19 для наступу на права людини в Криму, - Україна в ООН
Фото: Еміне Джапарова (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Росія цинічно використала пандемію коронавіруса для наступу на права людини в окупованому Криму. Водночас РФ ігнорує виконання передбаченого міжнародним гуманітарним правом обов’язку держави-окупанта із захисту цивільного населення.

Про це заявила заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час виступу в рамках діалогу в Раді ООН з прав людини.

Джапарова наголосила, що окупаційна влада в Криму продовжує переслідування активістів, здійснює нові довільні арешти та сфабриковані вироки.

Вона також наголосила, що на півострові ігнорують дефіцит медичних потужностей для стримування пандемії, замість карантинних дій здійснюють призов до армії та військові пропагандистські заходи.

"Це буденна реальність окупованих територій", - наголосила український дипломат.

Вона також додала, що особливо стурбована долею політв’язня Теймура Абдуллаєва, хворого на коронавірус, якого російські окупанти тримають в штрафному ізоляторі.

Нагадаємо, Генеральна асамблея ООН прийняла оновлену резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна".

РБК-Україна писало, що Росія продовжує порушувати права людини в окупованому Криму. Близько 100 громадян України незаконно утримують на території півострова за політично вмотивованими звинуваченнями.

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