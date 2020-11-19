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В Крыму удерживают около 100 украинских политзаключенных, - Кислица

Четверг 19 ноября 2020 01:31
В Крыму удерживают около 100 украинских политзаключенных, - Кислица
Фото: Сергей Кислица (UN Photo/Manuel Elias)
Автор: Инна Собора

Россия продолжает нарушать права человека в оккупированном Крыму. Около 100 граждан Украины незаконно удерживают на территории полуострова по политически мотивированным обвинениям.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица во время выступления в Третьем комитете ГА ООН.

Он отметил, что в ноябре количество крымских татар, осужденных к заключению, увеличилась.

"Они получили шокирующие сроки – от 12 до 17 лет – за мирное соблюдения исламских ритуалов", - сказал дипломат.

По его словам, работники СМИ также страдают от незаконного вмешательства в их профессиональную деятельность. Девять крымских татар – гражданских журналистов на данный момент заключенные российской оккупационной властью.

Кроме того, Россия продолжает запугивать крымскотатарских мусульман и "почти окончательно уничтожила Православную Церковь Украины на оккупированном полуострове".

Ранее сообщалось, что с начала оккупации Крыма Российской Федерацией в 2014 году с полуострова выехали 45 тысяч человек.

РБК-Украина писало, что третий комитет Генеральной ассамблеи ООН 18 ноября одобрил проект обновленной резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму.

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