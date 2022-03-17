Россия за три недели войны в Украине потеряла больше, чем США в Ираке и Афганистане

По словам американских официальных лиц, это ошеломляющее количество убитых всего за три недели боев, имеет последствия для боеспособности российских подразделений, включая солдат в танковых соединениях.

Чиновники Пентагона говорят, что 10-процентный уровень потерь, включая убитых и раненых, для одного подразделения делает его неспособным выполнять боевые задачи.

Сейчас, когда в Украине участвует более 150 тысяч российских военнослужащих, российские потери составляют примерно от 14 до 21 тысячи солдат.

По словам представителей Украины, НАТО и России, российские военные также потеряли в бою не менее трех генералов.

В Пентагоне говорят, что растущее количество убитых на войне может разрушить волю к продолжению боевых действий у российских военнослужащих.

Уже сейчас моральный дух российских солдат сильно упал. Есть свидетельства того, что они бросают свою технику и уходят с лес.