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Россия потеряла до 40% подразделений, отправленных в Украину, - Генштаб

Новина українською →
Среда 16 марта 2022 00:59
Россия потеряла до 40% подразделений, отправленных в Украину, - Генштаб Фото: пленные российские солдаты (t.me/operativnoZSU)
Автор: Владимир Костырин

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что из всех войск и сил, которые Россия отправила в Украину с начала войны 24 февраля, оккупанты потеряли уже около 40% своих подразделений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

"В целом, по состоянию на 15 марта 2022 года, враг потерял (уничтожено полностью или потеряна боеспособность) до 40% подразделений, привлеченных к т.н. "операции" на территории Украины", - говорится в сообщении.

В Генштабе проинформировали, что противник пытается усилить группировку войск за счет дополнительного переброса на территорию Украины БТГ (батальонных тактических групп), которые сформированы из сводных подразделений, которые уже понесли потери в течение первых 10 суток вторжения, а также военных наемников-иностранцев.

"Кроме того, по имеющейся информации, российское военное руководство приняло решение о досрочном выпуске курсантов высших военных учебных заведений на территории российской федерации с последующим привлечением их к боевым действиям против Украины", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что военные ВСУ отбили попытки войск РФ захватить Мариуполь, и нанесли оккупантам существенные потери, заставив отступить.

Напомним также, что украинская ПВО уничтожила 45 единиц вражеской авиации с начала вторжения Р, а в целом ВСУ уничтожили 77 самолетов и 90 вертолетов российских оккупантов.

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