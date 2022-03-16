Россия потеряла до 40% подразделений, отправленных в Украину, - Генштаб
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что из всех войск и сил, которые Россия отправила в Украину с начала войны 24 февраля, оккупанты потеряли уже около 40% своих подразделений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
"В целом, по состоянию на 15 марта 2022 года, враг потерял (уничтожено полностью или потеряна боеспособность) до 40% подразделений, привлеченных к т.н. "операции" на территории Украины", - говорится в сообщении.
В Генштабе проинформировали, что противник пытается усилить группировку войск за счет дополнительного переброса на территорию Украины БТГ (батальонных тактических групп), которые сформированы из сводных подразделений, которые уже понесли потери в течение первых 10 суток вторжения, а также военных наемников-иностранцев.
"Кроме того, по имеющейся информации, российское военное руководство приняло решение о досрочном выпуске курсантов высших военных учебных заведений на территории российской федерации с последующим привлечением их к боевым действиям против Украины", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что военные ВСУ отбили попытки войск РФ захватить Мариуполь, и нанесли оккупантам существенные потери, заставив отступить.
Напомним также, что украинская ПВО уничтожила 45 единиц вражеской авиации с начала вторжения Р, а в целом ВСУ уничтожили 77 самолетов и 90 вертолетов российских оккупантов.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!