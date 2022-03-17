Росія за три тижні війни в Україні втратила більше, ніж США в Іраку та Афганістані

За словами американських офіційних осіб, ця приголомшлива кількість убитих всього за три тижні боїв, має наслідки для боєздатності російських підрозділів, включаючи солдатів в танкових з'єднаннях.

Чиновники Пентагону кажуть, що 10-відсотковий рівень втрат, включаючи вбитих і поранених, для одного підрозділу робить його нездатним виконувати бойові завдання.

Зараз, коли в Україні бере участь понад 150 тисяч російських військовослужбовців, російські втрати становлять приблизно від 14 до 21 тисячі солдатів.

За словами представників України, НАТО і Росії, російські військові також втратили в бою не менше трьох генералів.

У Пентагоні кажуть, кількість убитих, що зростає, на війні може зруйнувати волю до продовження бойових дій у російських військовослужбовців.

Вже зараз моральний дух російських солдатів сильно впав. Є свідчення того, що вони кидають свою техніку і йдуть з ліс.