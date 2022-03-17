Росія за три тижні війни в Україні втратила більше, ніж США в Іраку та Афганістані

За три тижні війни в Україні Росія втратила понад 7 тисяч військовослужбовців, що більше, ніж кількість американських військових, убитих за 20 років в Іраку та Афганістані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
За словами американських офіційних осіб, ця приголомшлива кількість убитих всього за три тижні боїв, має наслідки для боєздатності російських підрозділів, включаючи солдатів в танкових з'єднаннях.
Чиновники Пентагону кажуть, що 10-відсотковий рівень втрат, включаючи вбитих і поранених, для одного підрозділу робить його нездатним виконувати бойові завдання.
Зараз, коли в Україні бере участь понад 150 тисяч російських військовослужбовців, російські втрати становлять приблизно від 14 до 21 тисячі солдатів.
За словами представників України, НАТО і Росії, російські військові також втратили в бою не менше трьох генералів.
У Пентагоні кажуть, кількість убитих, що зростає, на війні може зруйнувати волю до продовження бойових дій у російських військовослужбовців.
Вже зараз моральний дух російських солдатів сильно впав. Є свідчення того, що вони кидають свою техніку і йдуть з ліс.
Нагадаємо, ЗСУ ліквідували 10 членів вищого командування російської армії.
Раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що Російська Федерація втратила до 40% своїх підрозділів, які відправили в Україну після масштабного вторгнення 24 лютого.
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