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Росія за три тижні війни в Україні втратила більше, ніж США в Іраку та Афганістані

Фото: підбитий Російський МТ-ЛБ під Харковом (УНІАН)
Автор: Роман Мирончук

За три тижні війни в Україні Росія втратила понад 7 тисяч військовослужбовців, що більше, ніж кількість американських військових, убитих за 20 років в Іраку та Афганістані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За словами американських офіційних осіб, ця приголомшлива кількість убитих всього за три тижні боїв, має наслідки для боєздатності російських підрозділів, включаючи солдатів в танкових з'єднаннях.

Чиновники Пентагону кажуть, що 10-відсотковий рівень втрат, включаючи вбитих і поранених, для одного підрозділу робить його нездатним виконувати бойові завдання.

Зараз, коли в Україні бере участь понад 150 тисяч російських військовослужбовців, російські втрати становлять приблизно від 14 до 21 тисячі солдатів.

За словами представників України, НАТО і Росії, російські військові також втратили в бою не менше трьох генералів.

У Пентагоні кажуть, кількість убитих, що зростає, на війні може зруйнувати волю до продовження бойових дій у російських військовослужбовців.

Вже зараз моральний дух російських солдатів сильно впав. Є свідчення того, що вони кидають свою техніку і йдуть з ліс.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували 10 членів вищого командування російської армії.

Раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що Російська Федерація втратила до 40% своїх підрозділів, які відправили в Україну після масштабного вторгнення 24 лютого.

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Війна Росії проти України