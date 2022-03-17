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Россия за три недели войны в Украине потеряла больше, чем США в Ираке и Афганистане

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Четверг 17 марта 2022 08:31
Россия за три недели войны в Украине потеряла больше, чем США в Ираке и Афганистане Фото: подбитый российский МТ-ЛБ под Харьковом (УНИАН)
Автор: Роман Мирончук

За три недели войны в Украине Россия потеряла более 7 тысяч военнослужащих, что больше, чем количество американских военных, убитых за 20 лет в Ираке и Афганистане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По словам американских официальных лиц, это ошеломляющее количество убитых всего за три недели боев, имеет последствия для боеспособности российских подразделений, включая солдат в танковых соединениях.

Чиновники Пентагона говорят, что 10-процентный уровень потерь, включая убитых и раненых, для одного подразделения делает его неспособным выполнять боевые задачи.

Сейчас, когда в Украине участвует более 150 тысяч российских военнослужащих, российские потери составляют примерно от 14 до 21 тысячи солдат.

По словам представителей Украины, НАТО и России, российские военные также потеряли в бою не менее трех генералов.

В Пентагоне говорят, что растущее количество убитых на войне может разрушить волю к продолжению боевых действий у российских военнослужащих.

Уже сейчас моральный дух российских солдат сильно упал. Есть свидетельства того, что они бросают свою технику и уходят с лес.

Напомним, ВСУ ликвидировали 10 членов высшего командования российской армии.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что Российская Федерация потеряла до 40% своих подразделений, которые отправили в Украину после масштабного вторжения 24 февраля.

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