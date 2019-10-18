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Росія вимагає запровадження особливого статусу Донбасу на постійній основі

Новини » Політика    18.10.2019 - 12:05
Росія вимагає запровадження особливого статусу Донбасу на постійній основі
Фото: Василь Боднар (carpathia.gov.ua)

Цей особливий статус буде визначатися законом, який прийме Верховна рада

Росія в Мінську пред'являє вимогу про введення особливого статусу окремих районів у Донецькій і Луганській областях на постійній основі. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, виступаючи у Верховній Раді під час години запитань до уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Боднар зазначив, що "формула Штайнмайера" визначає лише механізм введення в дію закону, що визначає особливий статус окремих районів.

"Чинний на сьогодні закон був введений в дію ще в 2014 році і продовжений до 31 грудня 2019 року. Філософією цього закону передбачалося з самого початку, він буде діяти тільки протягом трьох років. Зараз переговорна вимога, яка озвучується російською стороною в Мінську - це введення особливого статусу на постійній основі", - сказав Боднар.

За його словами, буде визначатися цей особливий статус законом, який прийме Верховна рада.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав анексію Криму і війну на Донбасі шоковою терапією для України. Зеленський зазначив, що Україна не була готова до війни, а українці "були впевнені, що нас це не торкнеться".

Зазначимо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія раніше заявив, що в України немає грошей, щоб відновлювати зруйнований бойовими діями Донбас.

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