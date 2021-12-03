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Россия требует гарантий невступления Украины в НАТО: Кулеба просит отвергнуть их

Автор: Артем Горовенко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отвергает гарантии того, что Киев откажется от планов присоединиться к НАТО. И призывает альянс таким же образом ответить России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

В частности, он прокомментировал требование российского руководства о том, чтобы НАТО предоставило Москве гарантии безопасности и не расширения на восток.

"Я отвергаю идею о том, что мы должны что-то гарантировать России. Я настаиваю на том, что именно Россия должна гарантировать, что она не будет продолжать агрессию против какой-либо страны", - заявил Кулеба.

Он также призвал США и союзников отвергнуть требования Москвы.

"У нас есть золотое правило украинской дипломатии: никаких решений по Украине без Украины. Так что если кто-то, даже наши самые близкие друзья, решат что-либо, связанное с Украиной, за нашей спиной, мы не признаем это решение", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что намерен добиваться "надежных и долгосрочных гарантий безопасности" от НАТО.

А накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал своего американского коллегу Энтони Блинкена предоставить "гарантии безопасности", что НАТО не приблизится к границам России.

Кроме того, Москва заявляет, что вступление Украины в НАТО является для нее "красной линией".

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НАТОРоссийская ФедерацияДмитрий Кулеба