Росія вимагає гарантій невступу України до НАТО: Кулеба просить відкинути їх

Зокрема, він прокоментував вимогу російського керівництва про те, щоб НАТО надало Москві гарантії безпеки і не розширення на схід.

"Я відкидаю ідею про те, що ми повинні щось гарантувати Росії. Я наполягаю на тому, що саме Росія повинна гарантувати, що вона не буде продовжувати агресію проти будь-якої країни", - заявив Кулеба.

Він також закликав США і союзників відкинути вимоги Москви.

"У нас є золоте правило української дипломатії: ніяких рішень по Україні без України. Так що якщо хтось, навіть наші найближчі друзі, вирішать що-небудь, пов'язане з Україною, за нашою спиною, ми не визнаємо це рішення", - додав Кулеба.