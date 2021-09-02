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Россия тратит на оккупированный Донбасс до 5 млрд долларов в год, - Резников

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Киев, Четверг 02 сентября 2021 11:34
Россия тратит на оккупированный Донбасс до 5 млрд долларов в год, - Резников Фото: вице-премьер Алексей Резников (facebook com reznikovoleksii)
Автор: РБК-Украина

Российская Федерация тратит на содержание оккупированного Донбасса до 5 млрд долларов в год. То есть эти расходы с 2014 года можно оценить в 35 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексея Резникова liga.net.

"Они тратят в год до 5 млрд долларов только на донецком и луганском направлениях. За семь лет это 35 млрд долларов. Для страны-бензоколонки будто и незначительные деньги, но и не маленькие", - отметил он.

По его мнению, если российская сторона будет понимать, что содержать эти территории очень дорого, а смысла никакого нет, то будет искать варианты, как из этого выйти.

"Будут искать подходящий формат. Поэтому нам нужно быть готовыми к введению какой-то международной миротворческой миссии, которая обеспечит переходный период. Иначе россияне выйти из наших территорий просто не согласятся. Конечно, они начинали с того, чтобы разменять Донбасс на Крым. Но Украина никогда ... Ни один президент, кто бы им ни был, на это не пойдет. Это нереально", - добавил Резников.

Напомним, ранее он назвал минские переговоры "мертвой историей".

Резников также рассчитывает, что деоккупация Крыма наступит достаточно быстро, если Европа откажется от российских углеводородов.

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Российская Федерация Донбасс Алексей Резников
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