Росія витрачає на окупований Донбас до 5 млрд доларів на рік, - Резніков

Російська Федерація витрачає на утримання окупованого Донбасу до 5 млрд доларів на рік. Тобто ці витрати з 2014 року можна оцінити в 35 млрд доларів.

"Вони витрачають на рік до 5 млрд доларів тільки на донецькому і луганському напрямках. За сім років це 35 млрд доларів. Для країни-бензоколонки ніби й незначні гроші, але й не маленькі", - зазначив він.

На його думку, якщо російська сторона буде розуміти, що утримувати ці території дуже дорого, а сенсу ніякого немає, то буде шукати варіанти, як з цього вийти.

"Шукатимуть відповідний формат. Тому нам треба бути готовими до введення якоїсь міжнародної миротворчої місії, яка забезпечить перехідний період. Інакше росіяни вийти з наших територій просто не погодяться. Звичайно, вони починали з того, щоб розміняти Донбас на Крим. Але Україна ніколи ... Жоден президент, хто б ним не був, на це не піде. Це нереально", - додав Резніков.