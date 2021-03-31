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Россия в ТКГ отказалась поддержать заявление о возвращении к режиму "тишины"

Автор: Дмитрий Левицкий

В среду, 31 марта, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, на котором рассматривался вопрос обострения ситуации на Донбассе. Россия отказалась поддержать совместное заявление о возвращении к режиму прекращения огня.

Об этом сообщила украинская делегация в ТКГ.

В начале заседания глава украинской делегации Леонид Кравчук предложил обеспечить с полуночи 1 апреля соблюдению полного и всеобъемлющего режима "тишины". Украинскую инициативу поддержали представители ОБСЕ и предложили принять совместное согласованное заявление ТКГ.

Как объясняют в украинской делегации, заявление подтверждало стремление сторон усилить режим прекращения огня и спасти жизнь гражданских и военных. Однако российская сторона отказалась поддержать это заявление.

"Это произошло, несмотря на соответствующие заявления лидеров Германии и Франции, в которых они вчера подчеркнули необходимость придерживаться режима прекращения огня на Донбассе", - заявила украинская делегация.

В то же время украинская сторона считает "критически важным" возвращение к полному соблюдению режима "тишины" на Донбассе и усиление контроля за его выполнением.

"Продвижения по любым другим вопросам: политическим, гуманитарным, экономическим, дальнейшее согласование шагов сторон является проблемным, если не выполнено главное, базовое условие - достигнуто полное и всеобъемлющее прекращение огня", - отметили в делегации.

Следующее заседание ТКГ запланировано на 14 апреля.

Напомним, в минувшую пятницу в результате вражеского обстрела позиций ООС погибли четверо украинских военных, а двое - получили ранения. Как стало известно, украинских военных обстрелял вражеский снайпер.

После этого президент Владимир Зеленский поручил украинской делегации срочно инициировать заседание подгруппы ТКГ по вопросам безопасности, однако его решили провести во вторник.

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Новости Украины Российская ФедерацияДонбассрежим прекращения огняКонтактная группа
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