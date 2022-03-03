Россия теряет в среднем 1,5 тысяч военных в сутки, - Арестович

По его словам, российские власти отправили своих военных на бойню.

"Это бойня. Полторы тысячи российских военных погибают каждые сутки. То есть, они наработали сейчас за неделю половину Афганистана", - сказал Арестович.

Он отметил, что Министерство обороны России сильно приуменьшило свои потери в войне с Украиной, когда объявило, что погибло 500 российских солдат.

"Потери страшные. Я думаю, к этой цифре нужно добавлять ноль и умножать на два, судя по тому, что здесь твориться", - говорит Арестович.

Он отметил, что является профессиональным военным, но даже представить не мог, что у россиян будут такие потери.

"Я думал, все будет скромнее", - сказал Арестович.