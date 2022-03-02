Россия посылает воевать курсантов военных училищ, - Арестович
Фото: внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович (president gov ua)
Российская Федерация отправляет на войну против Украины даже курсантов военных училищ. Информация поступила из Серпуховского училища.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Арестовича.
"По официальным сообщениям, россияне бросают в бой даже курсантов военных училищ. В частности, такая информация поступает из Серпуховского училища, где курсантов второго курса бросили на войну против Украины", - Арестович.
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