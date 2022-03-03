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Зеленский: почти 9000 российских военных уничтожены за неделю войны против Украины

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Киев, Четверг 03 марта 2022 01:31
Зеленский: почти 9000 российских военных уничтожены за неделю войны против Украины Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Около 9000 тысяч российских военных были уничтожены за одну неделю войны против Украины. Армия делает все для того, чтобы взломать врага окончательно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время брифинга.

"На Николаевском направлении оккупантам приходится десятками вертолётов забирать своих 200-х и 300-х. 19 лет, 20 лет, что они видели в жизни, кроме того, кроме вторжения на чужую землю? Но большинство из них так и остаются повсюду", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что Украина не хочет быть покрыта трупами военных.

"Убирайтесь домой всей своей армией. Скажите вашему командованию, что вы хотите жить, что вы не хотите умирать. Остановить войну и восстановить мир нужно как можно быстрее", - призвал Зеленский.

Ранее сообщалось, что с начала войны в Украине погибло более 5840 российских солдат. Однако подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Следить за всем, что происходит в Украине, можно в нашей онлайн-трансляции.

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