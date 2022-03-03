Росія втрачає в середньому 1,5 тисяч військових на добу, - Арестович

За його словами, російська влада відправила своїх військових на бійню.

"Це бійня. Півтори тисячі російських військових гинуть кожну добу. Тобто, вони напрацювали зараз за тиждень половину Афганістану", - сказав Арестович.

Він зазначив, що Міністерство оборони Росії сильно применшило свої втрати у війні з Україною, коли оголосило, що загинуло 500 російських солдатів.

"Втрати страшні. Я думаю, до цієї цифри потрібно додавати нуль і множити на два, судячи з того, що тут робиться", - говорить Арестович.

Він зазначив, що є професійним військовим, але навіть уявити не міг, що у росіян будуть такі втрати.

"Я думав, все буде скромніше", - сказав Арестович.