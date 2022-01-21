Россия тайно перебрасывает на Донбасс танки, боеприпасы и горючее, - разведка

По информации разведки, с начала текущего месяца оккупанты тайно завезли железнодорожным и автомобильным транспортом с территории РФ к соединениям и частям 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК более 7 тысяч тонн горючего.

Кроме этого, боевиками было переброшено несколько танков и самоходных артиллерийских установок, другое вооружение и боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов.

Вместе с тем, для комплектования личным составом подразделений противника, через развернутую на территории РФ сеть вербовочных центров, осуществляется активный набор наемников.

Известно, что их направляют на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях после прохождения интенсивных курсов подготовки в учебных центрах.