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Росія таємно перекидає на Донбас танки, боєприпаси та пальне, - розвідка

Автор: Марія Кучерявець

Російсько-окупаційні війська з початку січня таємно перекинули на Донбас понад 7 тисяч тонн пального, танки, самохідні артилерійські установки та боєприпаси. При цьому бойовики проводять активне тренування найманців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

За інформацією розвідки, з початку поточного місяця окупанти приховано завезли залізничним і автомобільним транспортом з території РФ до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК понад 7 тисяч тонн пального.

Крім цього, бойовиками було перекинуто декілька танків та самохідних артилерійських установок, інше озброєння та боєприпаси, у тому числі для артилерійських систем і мінометів.

Разом з тим, для комплектування особовим складом підрозділів противника, через розгорнуту на території РФ мережу вербувальних центрів, здійснюється активний набір найманців.

Відомо, що їх направляють на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях після проходження інтенсивних курсів підготовки в навчальних центрах.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі з боку збройних формувань РФ було зафіксовано п'ять порушень режиму "тиші".

Додамо, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія буде готова віддати Донбас, якщо Україна забуде про Крим.

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