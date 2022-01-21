Россия будет готова отдать Донбасс, если мы забудем о Крыме, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия будет готова отдать Донбасс, если Украина забудет про Крым. Однако, по его словам, полуостров никто не забудет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в интервью The Washington Post.

"Я так понимаю, что речь идет о Крыме. Они хотят, чтобы мы и мир забыли о Крыме. Они его оккупировали и взрастили сепаратистов на Донбассе", - сказал Зеленский.

Он отметил, что россияне будут готовы отдать нам Донбасс, если мы забудем о Крыме.

"Крым никто не забудет", - подытожил глава государства.