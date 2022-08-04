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Россия сжигает газ, чтобы не поставлять его в ЕС, - СМИ

Фото: Россия сжигает газ, чтобы не поставлять его в ЕС (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Начиная с мая, российской "Газпром" сжигает газ недалеко от компрессорной станции "Портовая" и одноименного LNG-терминала. Пламя видно даже из Финляндии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Согласно спутниковым снимкам системы мониторинга пожаров NASA, на территории LNG-терминала пожар зафиксировали еще 22 мая, когда "Газпром" снизил транзит в Европу и перестал использовать в полном объеме оплаченные и забронированные мощности.

Пожары на территории компрессорной станции "Портовая" появились уже 17 июня. Тогда в течение нескольких дней прокачки газа "Северным потоком" уменьшились почти втрое - со 167 млн куб. м до 67 млн куб. об.

Компрессорная станция используется для повышения давления газа, что увеличивает пропускную способность газовой сети.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно Россия вновь уменьшила поставки газа в Европу и объяснила это отключением еще одной турбины.

Тем временем Европа приблизилась к историческому максимуму и превысила 2,1 тысячи долларов за тысячу кубометров.

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