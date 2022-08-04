Росія спалює газ, щоб не постачати його до ЄС, - ЗМІ

Згідно з супутниковими знімками системи моніторингу пожеж NASA, на території LNG-терміналу пожежі зафіксували ще 22 травня, коли "Газпром" знизив транзит до Європи й перестав використовувати в повному обсязі оплачені та заброньовані потужності.

Пожежі на території компресорної станції "Портова" з'явилися вже 17 червня. Тоді протягом декількох днів прокачування газу "Північним потоком" зменшились майже втричі - зі 167 млн куб. м до 67 млн куб. м.

Компресорна станція використовується для підвищення тиску газу, що збільшує пропускну спроможність газової мережі.