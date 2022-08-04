Росія спалює газ, щоб не постачати його до ЄС, - ЗМІ

Починаючи з травня, російській "Газпром" спалює газ неподалік від компресорної станції "Портова" та однойменного LNG-термінала. Полум'я видно навіть з Фінляндії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Yle.
Згідно з супутниковими знімками системи моніторингу пожеж NASA, на території LNG-терміналу пожежі зафіксували ще 22 травня, коли "Газпром" знизив транзит до Європи й перестав використовувати в повному обсязі оплачені та заброньовані потужності.
Пожежі на території компресорної станції "Портова" з'явилися вже 17 червня. Тоді протягом декількох днів прокачування газу "Північним потоком" зменшились майже втричі - зі 167 млн куб. м до 67 млн куб. м.
Компресорна станція використовується для підвищення тиску газу, що збільшує пропускну спроможність газової мережі.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно Росія знову зменшила постачання газу до Європи і пояснила це відключенням ще однієї турбіни.
Тим часом Європа наблизилася до історичного максимуму і перевищила 2,1 тисячі доларів за тисячу кубометрів.
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