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Цена газа в Европе приблизилась к историческому максимуму

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Вторник 26 июля 2022 19:35
Цена газа в Европе приблизилась к историческому максимуму Фото: цена газа в Европе приблизилась к историческому максимуму (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Стоимость газа в Европе во вторник, 26 июля, превысила 2 200 долларов за тысячу кубометров впервые с 8 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Цена на августовский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах поднялась до 2 118 долларов за тысячу кубометров.

При этом общий рост цены на газ в Европе с начала вторника составил более 13 процентов.

Стоит заметить, что исторический рекорд цены на газ составляет 2231 доллар, он был установлен 2 марта.

Напомним, ранее стало известно, что российская компания "Газпром" продолжает уменьшение поставок газа в Европу через трубопровод "Северный поток".

Также мы писали, что страны-члены ЕС сегодня достигли политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% этой зимой.

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