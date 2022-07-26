Цена газа в Европе приблизилась к историческому максимуму
Стоимость газа в Европе во вторник, 26 июля, превысила 2 200 долларов за тысячу кубометров впервые с 8 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.
Цена на августовский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах поднялась до 2 118 долларов за тысячу кубометров.
При этом общий рост цены на газ в Европе с начала вторника составил более 13 процентов.
Стоит заметить, что исторический рекорд цены на газ составляет 2231 доллар, он был установлен 2 марта.
Напомним, ранее стало известно, что российская компания "Газпром" продолжает уменьшение поставок газа в Европу через трубопровод "Северный поток".
Также мы писали, что страны-члены ЕС сегодня достигли политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% этой зимой.
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