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Россия своими гибридными атаками давит на ЕС, - министр обороны Германии

Новости » Политика     16.02.2020 - 11:37
Россия своими гибридными атаками давит на ЕС, - министр обороны Германии
Фото: Аннегрет Крамп-Карренбауэр (wikipedia.org)

Россия совершает нападения и в Украине, и в Латвии, и в Германии

Российская Федерация гибридными атаками и пренебрежением к территориальному суверенитету давит на европейские государства. Об этом министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила в речи на Мюнхенской конференции по безопасности.

Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия совершает нападения и в Украине, и в Латвии, и в Германии.

"Хотелось бы, чтобы Германия, Европа в целом следовали своим курсом, отстаивали собственные интересы. И здесь речь не идет лишь о системной конкуренции между США и Китаем или об отношениях с Россией, которая гибридными атаками и пренебрежением к территориальному суверенитету давит на европейские государства - от Украины до Латвии, Литвы и Эстонии, совершает нападения в Великобритании и у нас, в Германии", - сказала он.

Напомним, госсекретарь США Майл Помпео во время выступления на Мюнхенской конференции по безопастности заявил, что военная помощь Соединенных Штатов для Украины была предоставлена с той целью, чтобы Киев сумел защитить себя от агрессии Москвы.

Ранее Сенат США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год на 738 миллиардов долларов, который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине.

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