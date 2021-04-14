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Россия стянула к украинской границе свыше 100 тысяч военных, - Таран

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал, что Россия продолжает стягивать свои войска к украинской границе. По его словам, Россия разместила вблизи Украины более 100 тысяч своих военнослужащих.

Об этом шла речь на заседании подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны.

Как отметил Таран, северо-восточное направление до сих пор остается угрожающим, поскольку Россия продолжает перемещать туда свои подразделения с других регионов.

"Экспедиционное развертывание и общая мощность российских войск, которые сейчас сконцентрированы вдоль украинской границы, достигает 56 тактических групп батальонного уровня со 110 тысячами военнослужащих", - сказал он.

Министр добавил, что россияне усиливают свои боевые подразделения в Западном и Южном военных округах и разворачивают там передовое оперативное командование.

Напомним, до этого Таран предупредил об угрозе нападения России на Украину со стороны оккупированного Крыма. Министр рассказал в Европарламенте, что Россия перебросила в Крым 42 тысячи военнослужащих.

До этого в МИД Украины заявляли, что Россия накапливает войска вблизи украинской границы на трех направлениях.

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Новости Украины Министерство обороны Украиныграницавойскаагрессия РФАндрей Таран
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