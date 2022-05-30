Россия стягивает войска и военную технику к границе с Украиной

Россия начала стягивать войска и военную технику в Курскую область, что граничит с Украиной. В частности, к украинской границы российские военные подтягивают артиллерию и ракетные установки.

Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Медуза" .

По его словам, в Курскую область прибыли и пребывают большое количество личного состава Минобороны, дополнительное вооружение в виде артиллерийских и ракетных установок.

"Все направлено на то, чтобы обезопасить мирный и созидательный труд жителей Курской области, обеспечить безопасность жизни и здоровья", - добавил Старовойт.