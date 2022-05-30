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Россия стягивает войска и военную технику к границе с Украиной

Новина українською →
Курская область, Понедельник 30 мая 2022 12:03
Россия стягивает войска и военную технику к границе с Украиной Фото: Россия стягивает войска и военную технику к границе с Украиной (facebook com mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

Россия начала стягивать войска и военную технику в Курскую область, что граничит с Украиной. В частности, к украинской границы российские военные подтягивают артиллерию и ракетные установки.

Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медуза".

По его словам, в Курскую область прибыли и пребывают большое количество личного состава Минобороны, дополнительное вооружение в виде артиллерийских и ракетных установок.

"Все направлено на то, чтобы обезопасить мирный и созидательный труд жителей Курской области, обеспечить безопасность жизни и здоровья", - добавил Старовойт.

Напомним, в начале мая в Курской области возле границы с Украиной обрушился железнодорожный мост, причины инцидента устанавливаются.

Украинская разведка сообщала, что российское руководство планирует совершить теракты на своих территориях. Таким образом Россия может обвинить Украину и посеять антиукраинские настроения в обществе.

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