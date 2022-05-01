Возле границы России с Украиной обрушился железнодорожный мост
В Курской области (Российская Федерация) обрушился железнодорожный мост возле границы с Украиной. Причины инцидента выясняются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Курской области Романа Старовойта.
Сообщается, что сегодня примерно в 11:20 на 67 километре железной дороги Суджа - Сосновый Бор выявили частичное обрушение конструкций моста.
"Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП. Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов. Пострадавших нет. Жизни и здоровью граждан ничто не угрожает", - отметил Старовойт.
Напомним, ранее российская сторона обвиняла Украину в якобы обстрелах пограничных постов в Курской области.
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