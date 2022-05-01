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Возле границы России с Украиной обрушился железнодорожный мост

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Курская область, Воскресенье 01 мая 2022 14:10
Возле границы России с Украиной обрушился железнодорожный мост Фото: в России заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В Курской области (Российская Федерация) обрушился железнодорожный мост возле границы с Украиной. Причины инцидента выясняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Курской области Романа Старовойта.

Сообщается, что сегодня примерно в 11:20 на 67 километре железной дороги Суджа - Сосновый Бор выявили частичное обрушение конструкций моста.

"Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП. Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов. Пострадавших нет. Жизни и здоровью граждан ничто не угрожает", - отметил Старовойт.

Напомним, ранее российская сторона обвиняла Украину в якобы обстрелах пограничных постов в Курской области.

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