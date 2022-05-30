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Росія стягує війська і військову техніку до кордону з Україною

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Курська область, Понеділок 30 травня 2022 12:03
Росія стягує війська і військову техніку до кордону з Україною Фото: Росія стягує війська і військову техніку до кордону з Україною (facebook com mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

Росія почала стягувати війська і військову техніку в Курську область, що межує з Україною. Зокрема, до українського кордону російські військові підтягують артилерію і ракетні установки.

Про це заявив губернатор Курської області Роман Старовойт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медуза".

За його словами, в Курську область прибули і перебувають велика кількість особового складу Міноборони, додаткове озброєння у вигляді артилерійських і ракетних установок.

"Все направлено на те, щоб убезпечити мирну і творчу працю жителів Курської області, забезпечити безпеку життя і здоров'я", - додав Старовойт.

Нагадаємо, на початку травня в Курській області біля кордону з Україною обвалився залізничний міст, причини інциденту встановлюються.

Українська розвідка повідомляла, що російське керівництво планує здійснити теракти на своїх територіях. Таким чином Росія може звинуватити Україну і посіяти антиукраїнські настрої в суспільстві.

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