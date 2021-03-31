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В США обеспокоены наращиванием российских войск вблизи границы Украины

Новина українською → Вашингтон, Среда 31 марта 2021 20:53
В США обеспокоены наращиванием российских войск вблизи границы Украины Фото: Вооруженные силы Российской Федерации (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты обеспокоены наращиванием российских войск вблизи границы Украины. По их мнению, такие действия можно было бы объяснить обучением, но Россия об этом не сообщала.

Об этом заявил чиновник американского оборонного ведомства, передает CBS.

При этом издание New York Times сообщили, что Россия испытывает администрацию Байдена. По мнению американских властей и экспертов Америки разделились, в частности:

  • некоторые считают, что Кремль "бряцает оружием", но не стремится возобновлять свое наступление;
  • в то же время другие думают, что наступление Владимира Путина обусловлено желанием "испытать" терпение администрации Джо Байдена.

Также Государственный департамент США раскритиковал Россию из-за вооруженной агрессии против Украины на временно оккупированных территориях. Там подчеркнули, что страна-агрессор оккупировала Крым и воюет на Донбассе.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям "Запад 2021" взыскивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины.

Кроме того, Хомчак заявил, что Украина готова пойти в наступление на Донбассе, но надо оценить риски.

РБК-Украина писало, что Российская Федерация перебрасывает на оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях своих кадровых военных.

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