Росія стягує війська в Бєлгородську область, щоб перешкодити ЗСУ вийти на кордон, - ISW

Росія продовжує нарощувати війська в Бєлгородській області, щоб зупинити українські контратаки навколо міста Харкова і не допустити виходу українсько-російського кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни .

У ISW зазначили, що російські військові не залишили спроб оточити Харків з півночі і Сходу в "підковоподібній формі", попри наявність всього трьох батальйонних тактичних груп (БТГ), що діють на півночі Харківської області.

За даними ж Генштабу ЗСУ, додатково окупанти накопичили 19 БТГ в Бєлгородській області, які можуть посилити Харківський напрямок.

Експерти додають, що війська Росії не здійснювали підтверджених наступів на південний схід або південний захід від Ізюма 9 травня. Однак, ймовірно, намагаються зосередити сили, необхідні для відновлення наступальних операцій найближчими днями.