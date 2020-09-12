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Росія прагне консервації конфлікту на Донбасі, - Гармаш

Київ, Субота 12 вересня 2020 21:01
Росія прагне консервації конфлікту на Донбасі, - Гармаш
Фото: Сергій Гармаш (facebook.com / sergiy.garmash)
Автор: Дмитро Левицький

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш вважає, що Росія прагне законсервувати конфлікт на Донбасі. Росія, завершивши війну, втратить важелі впливу на Україну.

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Як пояснив Гармаш, після припинення вогню на Донбасі, Москва зможе говорити про зняття санкцій та вимагати від України початку переговорів з представниками окупованих територій.

"Але при всьому цьому це все одно залишатиметься проросійський анклав, там будуть збройні незаконні формування, якщо конфлікт законсервувати. Консервація конфлікту - це те, що є зараз, тільки не стріляють", - наголосив він.

За його словами, у Москві зацікавлені саме у консервації конфлікту, і російський представник на переговорах Дмитро Козак має досвід такого ж сценарію у Придністров'ї.

"І фактично ось ці незаконні збройні формування, які зараз там є, будуть збережені фактично. Якщо конфлікт буде заморожено, то це аналог другої російської армії Придністров’я", - додав Гармаш.

Він наголосив, що такий варіант найгірший для України.

"Тому що подібним чином нас поступово виведуть до того, що є в Придністров’ї, що ми зустрічатимемося з Пушиліним. Тому що це суб’єктивізація", - підсумував він.

Нагадаємо, вчора під час зустрічі політичних радників "нормандської четвірки" у Берліні сторони домовилися про продовження режиму припинення вогню на Донбасі після нещодавнього загострення.

Крім того, президент Володимир Зеленський висловлював сподівання, що війна на Донбасі завершиться до кінця 2020 року.

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