Россия стремится создать впечатление, что Украина не хочет идти на переговоры, - МИД

"Они понимают, что Украина готовит контрнаступление на юге, и хотят создать впечатление, что это Украина не хочет идти на переговоры", - сказал он.

Николенко отметил, что РФ пытается выиграть больше времени, чтобы устроить фейковые референдумы и поглотить эти территории.

"Мы не видим от них желания вести переговоры. Они до сих пор обстреливают украинские города. Они все еще нарушают мелкие договоренности, как зерновую. Публично говорят одно, а на поле боя делают другое", - сказал он.

Кроме того, спикер МИД отметил, что страна-агрессор также пытается ускорить процесс выдачи российских паспортов населению.