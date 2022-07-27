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Росія прагне створити враження, що Україна не хоче йти на переговори, - МЗС

Фото: спікер МЗС Олег Ніколенко (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Заява міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова щодо готовності до переговорів є черговим прийомом для зупинки контрнаступу України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив спікер МЗС Олег Ніколенко в інтерв'ю The Irish Times.

"Вони розуміють, що Україна готує контрнаступ на півдні, і хочуть створити враження, що це Україна не хоче йти на переговори", - сказав він.

Ніколенко зазначив, що РФ намагається виграти більше часу, аби влаштувати фейкові референдуми і поглинути ці території.

"Ми не бачимо від них бажання вести переговори. Вони й досі обстрілюють українські міста. Вони все ще порушують дрібні домовленості, як-от зернову. Публічно говорять одне, а на полі бою роблять інше", - сказав він.

Окрім того, спікер МЗС зазначив, що країна-агресор також намагається пришвидшити процес видачі російських паспортів населенню.

Нагадаємо, Лавров заявив, що Росія не має упереджень з приводу переговорів з Україною, які включали б "більш широке коло питань", ніж зернова угода.

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