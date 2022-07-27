Росія прагне створити враження, що Україна не хоче йти на переговори, - МЗС

"Вони розуміють, що Україна готує контрнаступ на півдні, і хочуть створити враження, що це Україна не хоче йти на переговори", - сказав він.

Ніколенко зазначив, що РФ намагається виграти більше часу, аби влаштувати фейкові референдуми і поглинути ці території.

"Ми не бачимо від них бажання вести переговори. Вони й досі обстрілюють українські міста. Вони все ще порушують дрібні домовленості, як-от зернову. Публічно говорять одне, а на полі бою роблять інше", - сказав він.

Окрім того, спікер МЗС зазначив, що країна-агресор також намагається пришвидшити процес видачі російських паспортів населенню.