Лавров после "зерновой сделки" захотел более широких переговоров с Украиной

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел РФ Сергей Лаврова на пресс-конференции в Каире .

"Что касается связи этой договоренности ("зерновой сделкой", - ред.) с другими аспектами ситуации в Украине, я уже говорил, у нас нет каких-либо предубеждений от того, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов. Но дело зависит не от нас, потому что украинские власти, начиная президентом и заканчивая неисчислимым количеством его советников, постоянно заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит Россию на поле боя", - отметил он.

По его словам, выбор якобы остается за Украиной и ее западными партнерами. Лавров также пригрозил, чем дольше Киев будет отказываться от переговоров, тем больше украинцев погибнет в войне.