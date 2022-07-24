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Лавров после "зерновой сделки" захотел более широких переговоров с Украиной

Новина українською →
Каир, Воскресенье 24 июля 2022 15:39
Лавров после "зерновой сделки" захотел более широких переговоров с Украиной Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Российская Федерация не имеет предубеждений по поводу переговоров с Украиной, которые включали бы "более широкий круг вопросов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел РФ Сергей Лаврова на пресс-конференции в Каире.

"Что касается связи этой договоренности ("зерновой сделкой", - ред.) с другими аспектами ситуации в Украине, я уже говорил, у нас нет каких-либо предубеждений от того, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов. Но дело зависит не от нас, потому что украинские власти, начиная президентом и заканчивая неисчислимым количеством его советников, постоянно заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит Россию на поле боя", - отметил он.

По его словам, выбор якобы остается за Украиной и ее западными партнерами. Лавров также пригрозил, чем дольше Киев будет отказываться от переговоров, тем больше украинцев погибнет в войне.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о неуместности вести переговоры с Россией в нынешней ситуации. По его словам, "пока русским не набьют лицо", они ничего не поймут.

Он также сравнил президента России Владимира Путина с питоном, который хотел "проглотить" Украину, но теперь рискует лопнуть.

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