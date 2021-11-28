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Россия стремится провалить минские соглашения и "развязать себе руки", - Кулеба

Автор: Артур Родивилов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия стремится провалить минские договоренности. Москва хочет обеспечить себе свободу действий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Кулебы немецкому изданию Zeit.

Он отметил, что Россия постоянно требует, чтобы Украина не нарушала минские договоренности, однако на самом деле Россия делает все, чтобы эти договоренности не приносили пользы.

"Я думаю, Россия была бы рада провалу соглашений, потому что он развязал бы ей руки и дал большую свободу действий. Но мы не хотим предоставлять им такую ​​роскошь", - заявил Кулеба.

Он отметил, что "существует только одна альтернатива дипломатии: война. А Украина не стремится к войне".

"К сожалению, некоторые государства следуют российскому нарративу о том, что Украину не нужно вооружать, потому что это якобы может побуждать нас к военному удару", - сказал министр.

Напомним, Россия сосредоточила более 92 000 военных вокруг границ Украины и готовится к нападению в конце января-начале февраля. Названы возможные сценарии российского наступления.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявлял, что Россия вряд ли решится на полномасштабное вторжение в Украину.

В то же время американское издание NYT со ссылкой на американскую разведку писало, что у США и Европы осталось мало времени, чтобы сдержать Россию от новой агрессии в отношении Украины.

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