Росія прагне провалити мінські угоди і "розв'язати собі руки", - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія прагне провалити мінські домовленості. Москва хоче забезпечити собі свободу дій.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Кулеби німецькому виданню Zeit.
Він зазначив, що Росія постійно вимагає, щоб Україна не порушувала мінські домовленості, проте насправді Росія робить все, щоб ці домовленості не приносили користі.
"Я думаю, Росія була б рада провалу угод, тому що він розв'язав би їй руки і дав велику свободу дій. Але ми не хочемо надавати їм таку розкіш", - заявив Кулеба.
Він зазначив, що "існує тільки одна альтернатива дипломатії: війна. А Україна не прагне до війни".
"На жаль, деякі держави слідують російському наративу про те, що Україну не потрібно озброювати, тому що це нібито може спонукати нас до військового удару", - сказав міністр.
Нагадаємо, Росія зосередила понад 92 000 військових навколо кордонів України і готується до нападу в кінці січня-початку лютого. Названо можливі сценарії російського наступу.
Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Росія навряд чи зважиться на повномасштабне вторгнення в Україну.
Водночас американське видання NYT з посиланням на американську розвідку писало, що в США і Європи залишилося мало часу, щоб стримати Росію від нової агресії щодо України.