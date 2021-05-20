Россия и США проводят параллельные военные учения в балканских государствах

Что касается России, то эта страна проводит совместные военные учения с Сербией, недалеко от столицы Сербии.

Министерства обороны Сербии и России заявили, что совместная подготовка около 200 спецназовцев будет включать "уничтожение незаконного военного формирования", стрельбу боевыми патронами и "антитеррористические" действия. Учения продлятся до 25 мая.

Учения на полигоне недалеко от Белграда совпадают с масштабными учениями под руководством армии США, получившими название DEFENDER-Europe 2021, которые проводятся по всей Европе, в том числе в большинстве соседних с Сербией стран.

Армия США заявила, что совместные учения, в которых участвуют примерно 28 000 многонациональных военнослужащих, "предназначены для повышения готовности и взаимодействия между США, НАТО и вооруженными силами партнеров".

"Учения, которые включают средства противовоздушной и противоракетной обороны, «демонстрируют нашу способность выступать в качестве стратегического партнера в области безопасности на западных Балканах и в регионах Черного моря, сохраняя наши возможности в Северной Европе, на Кавказе, в Украине и Африке", - заявили американские военные сказал.

Что качается Сербии, то эта страна является участником информационной программы НАТО "Партнерство ради мира" и стремится к членству в Европейском Союзе.

Тем не менее, это не мешает Сербии налаживать тесные военные, экономические и политические связи как с Россией, так и с Китаем. Это единственный союзник России в регионе и большинство соседей Сербии уже стали членами НАТО.

Также интересно, что Москва открыто выступила против их членства в западном военном альянсе, утверждая, что восточноевропейский регион является ее традиционной сферой влияния.