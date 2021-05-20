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Встреча Байдена с Путиным не может кардинально изменить ситуацию по Украине, - Кулеба

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Украина, Четверг 20 мая 2021 18:15
Встреча Байдена с Путиным не может кардинально изменить ситуацию по Украине, - Кулеба Фото: Кулеба прокомментировал предстоящую встречу Байдена и Путина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Встреча президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина не может кардинально изменить ситуацию в отношении Украины. Мысль о том, что одна встреча может существенно сразу изменить ситуацию является "примитивизацией" международных отношений.

Такое мнение министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил в интервью "Радио НВ".

На вопрос журналиста, может ли встреча Байдена с Путиным кардинально изменить ситуацию в отношении Украины, Кулеба уверенно ответил: "нет...потому что все это слишком сложно". Он напомнил об опасениях общества в Украине после прихода к власти в США Дональда Трампа, который действительно хотел перезагрузить отношения с Россией, но внешняя политика оказалась более сложной.

"Это очень-очень большое упрощение, я бы сказал - примитивизация внешней политики, - считать, что за одну встречу можно обо всем договориться и что Соединенные Штаты предадут Украину. Потому что игра намного сложнее и Украина является очень важным партнером для Соединенных Штатов Америки. Поэтому я очень спокойно реагирую на все конспирологические теории", - отметил Кулеба.

Напомним, президент США Джо Байден предложил лидеру России Владимиру Путину встретиться, чтобы обсудить насущные вопросы в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Ожидается, что встреча двух президентов состоится в июне, в одной из стран Европы.

Как писало РБК-Украина, в Кремле назвали основные темы встречи Путина с Байденом.

Сегодня украинский президент Владимир Зеленский рассказал о рисках для Украины от встречи Байдена и Путина.

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