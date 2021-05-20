Встреча Байдена с Путиным не может кардинально изменить ситуацию по Украине, - Кулеба

Встреча президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина не может кардинально изменить ситуацию в отношении Украины. Мысль о том, что одна встреча может существенно сразу изменить ситуацию является "примитивизацией" международных отношений.

На вопрос журналиста, может ли встреча Байдена с Путиным кардинально изменить ситуацию в отношении Украины, Кулеба уверенно ответил: "нет...потому что все это слишком сложно". Он напомнил об опасениях общества в Украине после прихода к власти в США Дональда Трампа, который действительно хотел перезагрузить отношения с Россией, но внешняя политика оказалась более сложной.

"Это очень-очень большое упрощение, я бы сказал - примитивизация внешней политики, - считать, что за одну встречу можно обо всем договориться и что Соединенные Штаты предадут Украину. Потому что игра намного сложнее и Украина является очень важным партнером для Соединенных Штатов Америки. Поэтому я очень спокойно реагирую на все конспирологические теории", - отметил Кулеба.