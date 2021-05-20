Росія і США проводять паралельні військові навчання в балканських державах

Що стосується Росії, то ця країна проводить спільні військові навчання з Сербією, недалеко від столиці Сербії.

Міністерства оборони Сербії і Росії заявили, що спільна підготовка близько 200 спецназівців включатиме "знищення незаконного військового формування", стрілянину бойовими патронами і "антитерористичні" дії. Навчання триватимуть до 25 травня.

Навчання на полігоні недалеко від Белграда збігаються з масштабними навчаннями під керівництвом армії США, що отримали назву DEFENDER-Europe 2021, які проводяться по всій Європі, в тому числі в більшості сусідніх з Сербією країн.

Армія США заявила, що спільні навчання, в яких беруть участь приблизно 28 000 багатонаціональних військовослужбовців, "призначені для підвищення готовності і взаємодії між США, НАТО і збройними силами партнерів".

"Навчання, які включають засоби протиповітряної і протиракетної оборони, «демонструють нашу здатність виступати в якості стратегічного партнера в області безпеки на Західних Балканах і в регіонах Чорного моря, зберігаючи наші можливості в Північній Європі, на Кавказі, в Україні та Африці", - заявили американські військові сказав.

Що стосується Сербії, то ця країна є учасником інформаційної програми НАТО "Партнерство заради миру" і прагне до членства в Європейському Союзі.

Тим не менш, це не заважає Сербії налагоджувати тісні військові, економічні та політичні зв'язки як з Росією, так і з Китаєм. Це єдиний союзник Росії в регіоні і більшість сусідів Сербії вже стали членами НАТО.

Також цікаво, що Москва відкрито виступила проти їх членства в Західному військовому Альянсі, стверджуючи, що Східноєвропейський регіон є її традиційною сферою впливу.