Росія і США проводять паралельні військові навчання в балканських державах

Російська Федерація і Сполучені Штати Америки проводять паралельні військові навчання в балканських державах. При цьому, Сербія намагається підтримувати відносини як з США, так і з Росією.
Про це повідомляє Associated Press.
Що стосується Росії, то ця країна проводить спільні військові навчання з Сербією, недалеко від столиці Сербії.
Міністерства оборони Сербії і Росії заявили, що спільна підготовка близько 200 спецназівців включатиме "знищення незаконного військового формування", стрілянину бойовими патронами і "антитерористичні" дії. Навчання триватимуть до 25 травня.
Навчання на полігоні недалеко від Белграда збігаються з масштабними навчаннями під керівництвом армії США, що отримали назву DEFENDER-Europe 2021, які проводяться по всій Європі, в тому числі в більшості сусідніх з Сербією країн.
Армія США заявила, що спільні навчання, в яких беруть участь приблизно 28 000 багатонаціональних військовослужбовців, "призначені для підвищення готовності і взаємодії між США, НАТО і збройними силами партнерів".
"Навчання, які включають засоби протиповітряної і протиракетної оборони, «демонструють нашу здатність виступати в якості стратегічного партнера в області безпеки на Західних Балканах і в регіонах Чорного моря, зберігаючи наші можливості в Північній Європі, на Кавказі, в Україні та Африці", - заявили американські військові сказав.
Що стосується Сербії, то ця країна є учасником інформаційної програми НАТО "Партнерство заради миру" і прагне до членства в Європейському Союзі.
Тим не менш, це не заважає Сербії налагоджувати тісні військові, економічні та політичні зв'язки як з Росією, так і з Китаєм. Це єдиний союзник Росії в регіоні і більшість сусідів Сербії вже стали членами НАТО.
Також цікаво, що Москва відкрито виступила проти їх членства в Західному військовому Альянсі, стверджуючи, що Східноєвропейський регіон є її традиційною сферою впливу.
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