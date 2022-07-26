Россия не способна устранить угрозу Черноморскому флоту, - британская разведка

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, 24 июля 2022 года российские крылатые ракеты попали в причал украинского Одесского порта. Минобороны России заявило, что нанесло удар по украинскому военному кораблю и комплексу противокорабельных ракет. Однако никаких указаний на то, что такие цели находились в месте попадания ракет.

"Россия почти наверняка воспринимает противокорабельные ракеты как ключевую угрозу, ограничивающую эффективность их Черноморского флота. Это значительно подорвало общий план вторжения, поскольку Россия не может реально попытаться морским десантом захватить Одессу", - говорится в сообщении.

В британской разведке считают, что Россия будет и впредь уделять первоочередное внимание усилиям по ослаблению и уничтожению противокорабельного потенциала Украины. "Однако российские процессы нацеливания, регулярно подрываются устаревшей разведывательной информацией, плохим планированием и подходом к операциям сверху вниз", - уверены в Минобороны Британии.