Росія не здатна усунути загрозу Чорноморському флоту, - британська розвідка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter .

Як зазначається у зведенні, 24 липня 2022 року російські крилаті ракети потрапили в причал українського Одеського порту. Міноборони Росії заявило, що завдало удару по українському військовому кораблю і комплексу протикорабельних ракет. Однак ніяких вказівок на те, що такі цілі знаходилися в місці попадання ракет.

"Росія майже напевно сприймає протикорабельні ракети як ключову загрозу, що обмежує ефективність їх Чорноморського флоту. Це значно підірвало загальний план вторгнення, оскільки Росія не може реально спробувати морським десантом захопити Одесу", - йдеться в повідомленні.

У британській розвідці вважають, що Росія буде і надалі приділяти першочергову увагу зусиллям з ослаблення і знищення протикорабельного потенціалу України. "Однак російські процеси націлювання, регулярно підриваються застарілою розвідувальною інформацією, поганим плануванням і підходом до операцій зверху вниз", - впевнені в Міноборони Британії.