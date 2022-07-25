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Что происходит на донбасском и херсонском фронтах, - сводка британкой разведки

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Украина, Понедельник 25 июля 2022 08:27
Что происходит на донбасском и херсонском фронтах, - сводка британкой разведки Фото: У Херсона и на Донбассе продолжаются бои (mil.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Безрезультатные бои продолжаются как на Донбассе, так и на Херсонском направлении. Российское командование продолжает сталкиваться с дилеммой: либо обеспечить наступление на востоке, либо усилить оборону на западе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 18 июля 2022 года разведка обнаружила российскую базу по ремонту и ремонту военной техники возле Барвинка в Белгородской области России, в 10 км от границы с Украиной. Там находится не менее 300 поврежденных машин, включая основные боевые танки, бронетранспортеры и грузовики общего назначения.

"В дополнение к хорошо задокументированным кадровым проблемам, Россия, вероятно, продолжает испытывать трудности с эвакуацией и ремонтом тысяч боевых машин, которые были повреждены в ходе боевых действий в Украине", - говорится в сообщении.

Ранее британская разведка сообщала, что в Херсонской области ведутся ожесточенные бои. Украинские войска продолжают наступление на российские силы к западу от реки Днепр.

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